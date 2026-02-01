НАВЕРХ
Эксперт посоветовала заменить карты Visa и Mastercard

Источник:
«Прайм»
343 2
Банковские карты
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Владельцы банковских карт платежных систем Visa и Mastercard должны задуматься об их замене, поскольку они хуже защищены от мошенников, предупредила доцент кафедры РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Главная проблема карт Visa и Mastercard — истечение срока действия сертификатов безопасности с 1 января 2025 года. Эти сертификаты подтверждают, что чип на карте соответствует стандартам безопасности, приводит «Прайм» слова Валишвили.

Сертификат отвечает за шифрование данных при трансакции, и по истечении срока действия сертификата код, создаваемый чипом карты, становится невозможно проверить, что повышает риск безопасности, пояснила эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНаличные или карта: как лучше тратить деньги

Она отметила, что это не означает, что картой нельзя оплатить покупки, свой функционал она частично сохраняет, хотя некоторые POS-терминалы могут отклонить операцию. Но проблема безопасности остается. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных, подчеркнула Валишвили.

Кроме того, чем дольше используется карта, тем выше вероятность, что ее данные могут попасть в руки мошенников, а эффективных способов защиты старых карт остается все меньше, заключила Валишвили.

Экономика #Деньги
