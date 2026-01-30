НАВЕРХ
Зеленский пригласил Путина в Киев

Sibnet.ru
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил президента России Владимира Путина в Киев, «если он, конечно, решится».

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это было бы то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — цитирует Зеленского РБК-Украина.

Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании конфликта, а также о встрече, которая может стать результативной, «но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», подчеркнул президент.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 28 января сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с российским лидером. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

Обсуждение (2)
Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться