Зеленский пригласил Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский публично пригласил президента России Владимира Путина в Киев, «если он, конечно, решится».

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это было бы то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — цитирует Зеленского РБК-Украина.

Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании конфликта, а также о встрече, которая может стать результативной, «но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», подчеркнул президент.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков 28 января сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с российским лидером. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.