Губернатор отстранил директора интерната в Прокопьевске

Sibnet.ru
Интернат для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске Кемеровской области
Фото: © СК РФ

Директор интерната для лиц с психоневрологическими заболеваниями в Прокопьевске, где в январе умерли девять постояльцев, временно отстранена от работы, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк на совещании в пятницу.

Интернат возглавляет Елена Морозова. В 2024 году ее зарплата составляла 191,5 тысячи рублей в месяц, следует из данных на сайте Минтруда. Она была самым высокооплачиваемым руководителем среди подведомственных Минсоцзащиты учреждений.

Информация о массовом заболевании гриппом в интернате появилась в СМИ 24 января. Следователи начали проверку.

Минсоцзащиты 29 января сообщило о смерти девяти пациентов в январе. Им было от 19 до 79 лет. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами.

СК в тот же день сообщил, с 23 января признаки массового заболевания были выявлены у 46 проживающих, которые были госпитализированы. Зафиксирована смерть трех пациентов, состояние здоровья которых ухудшилось вследствие заболевания. Также выясняются причины смерти еще шести человек из числа постояльцев интерната.

«Независимо от возраста, состояния здоровья, наличия или отсутствия родных — каждый летальный случай требует внимательного разбора», — писал Середюк в телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 236 УК РФ, максимальное наказание — два года лишения свободы). Проверку проводит Росздравнадзор.

