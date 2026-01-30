Зачем на шапках помпоны

Помпон на шапке появился не для красоты, а для сугубо утилитарных целей. Военные использовали его как знак отличия, моряки — как приспособление для защиты головы.

Слово помпон происходит от французского pompe («великолепие», «торжественность»). Собранный из ниток или меха шар был разновидностью плюмажа — яркого элемента из перьев или конских волос на шлемах, киверах, касках военных. Это был знак отличия, указывающий на принадлежность к роду войск, отдельной воинской части или званию.

Французские моряки, служившие на парусных кораблях, нашли ему другое предназначение. Пришитый к шапке помпон защищал голову от ударов. Потолки на парусниках были низкие, и моряки часто набивали себе шишки.

Во время Великой депрессии в Соединенных Штатах в 1920-х годах помпоны стали для американских женщин недорогим способом украсить головные уборы, используя остатки ниток или пряжи. С тех пор он приобрел популярность как декоративный элемент.