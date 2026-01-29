НАВЕРХ

«Сибирь» обыграла «Динамо» и продлила победную серию

Источник:
Sibnet.ru
129 0
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» одержала четвертую победу подряд, обыграв на домашнем льду минское «Динамо» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет в первом периоде — уже на шестой минуте результативный бросок на свой счет записал Алексей Яковлев. Во втором периоде «Сибирь» закрепила успех — отличились Федор Гордеев, для которого заброшенная шайба стала первой в сезоне, а также Семен Кошелев.

Заключительный период «Сибирь» начала с реализованного большинства — своего шанса дождался канадец Энди Андреофф. Разгромный счет практически снял вопрос о победителе, гости смогли лишь забить гол престижа усилиями Даррена Дица.

«Приятно победить такую классную и организованную команду. Ребята здорово сыграли, в нужный момент выстояли, как обычно. Они сами себя уже настраивают на это», — отметил после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер новосибирского клуба Михаил Бердин. По итогам 52 игр «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 49 очков. Следующий матч команда проведет с «Трактором» 31 января.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться