Новосибирская «Сибирь» одержала четвертую победу подряд, обыграв на домашнем льду минское «Динамо» в матче регулярного первенства КХЛ со счетом 4:1.

Хозяева открыли счет в первом периоде — уже на шестой минуте результативный бросок на свой счет записал Алексей Яковлев. Во втором периоде «Сибирь» закрепила успех — отличились Федор Гордеев, для которого заброшенная шайба стала первой в сезоне, а также Семен Кошелев.

Заключительный период «Сибирь» начала с реализованного большинства — своего шанса дождался канадец Энди Андреофф. Разгромный счет практически снял вопрос о победителе, гости смогли лишь забить гол престижа усилиями Даррена Дица.

«Приятно победить такую классную и организованную команду. Ребята здорово сыграли, в нужный момент выстояли, как обычно. Они сами себя уже настраивают на это», — отметил после матча главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер новосибирского клуба Михаил Бердин. По итогам 52 игр «Сибирь» занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ, имея на счету 49 очков. Следующий матч команда проведет с «Трактором» 31 января.