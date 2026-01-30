Красивое астрономическое явление увидят россияне

Редкое астрономическое явление смогут наблюдать жители России в ночь с 30 на 31 января: на небосводе произойдет сближение Луны, Юпитера и самой яркой звезды ночного неба — Сириуса, сообщила пресс-служба астрономической обсерватории Уральского федерального университета.

Сближение Луны и Юпитера Фото: © Sibnet.ru

Вечером 30 января на небосводе Луна и Юпитер поднимутся более чем на 50 градусов над горизонтом, при этом почти полная Луна пройдет недалеко от от планеты. Сириус будет хорошо виден низко над линией горизонта.

Из-за яркого лунного света блеск Юпитера окажется немного приглушенным, однако планета все равно будет хорошо различима невооруженным глазом — как яркая бело-желтая точка рядом с Луной.

Небесные тела можно будет наблюдать на протяжении всей ночи без специального оборудования. Луна и Юпитер зайдут за горизонт на северо-западе перед рассветом. Лучшие условия для наблюдений — вдали от городских огней и при ясном небе.