Что такое гликемический индекс

Каждый, кто контролирует свое питание, сталкивался с понятием гликемический индекс продуктов. Он особенно важен для больных сахарным диабетом и тех, кто хочет быстро похудеть. Что это такое и как его считают?

Гликемический индекс — это коэффициент, показывающий, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. Продукты распределены по шкале от 0 до 100 единиц.

Топливо для организма

Основной поставщик энергии для человеческого организма — углеводы. В кишечнике они превращаются в глюкозу. Это «топливо» доставляется в клетки инсулином, обеспечивая им таким образом питание.

Превращение углеводов в глюкозу происходит за разное время. Так называемые «быстрые» углеводы в короткие сроки насыщают организм большим количеством энергии, однако в этом случае голод через короткий промежуток времени возвращается снова.

«Медленные» углеводы всасываются более равномерно, продукты с ними способствуют долгому ощущению сытости. При этом если глюкоза поступает в избытке, она откладывается в жировую ткань «про запас», человек набирает вес.

Таким образом, гликемический индекс — специальный показатель для оценки скорости расщепления глюкозы и ее попадания в кровь. Величина показателя зависит от скорости процесса. Чем быстрее происходит процесс, тем выше индекс.

Понятие «гликемический индекс» было введено канадским профессором Дэвидом Дженкинсом в 1981 году для подбора оптимального рациона питания больных сахарным диабетом. Позднее гликемический индекс стал широко применяться в диетологии.

Какой гликемический индекс бывает

Низким считается гликемический индекс менее 45 — к таким продуктам относятся орехи, основные овощи, некоторые фрукты (абрикос, апельсин, гранат, грейпфрут, груша, дыня, яблоки), а также бобовые (горох, фасоль, чечевица).

Высокий гликемический индекс начинается от 70. В списке таких продуктов жареный картофель, белый хлеб, макароны, мед, различные сладости, некоторые фрукты (ананас, арбуз, банан, финики), а также манная, рисовая и пшенная каша. Индекс 100 соответствует чистому сахару.

Гликемический эффект пищи также зависит от способа кулинарной обработки. Например, у вареной моркови он выше, чем у сырой. Влияет даже форма продукта — в частности, крупа мелкого помола имеет более высокий индекс по сравнению с цельнозерновой.