НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Что такое гликемический индекс

Источник:
Sibnet.ru
121 0
Ресторан
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Каждый, кто контролирует свое питание, сталкивался с понятием гликемический индекс продуктов. Он особенно важен для больных сахарным диабетом и тех, кто хочет быстро похудеть. Что это такое и как его считают?

Гликемический индекс — это коэффициент, показывающий, с какой скоростью углеводы, содержащиеся в продукте питания, усваиваются организмом и превращаются в глюкозу. Продукты распределены по шкале от 0 до 100 единиц.

Топливо для организма

Основной поставщик энергии для человеческого организма — углеводы. В кишечнике они превращаются в глюкозу. Это «топливо» доставляется в клетки инсулином, обеспечивая им таким образом питание.

Превращение углеводов в глюкозу происходит за разное время. Так называемые «быстрые» углеводы в короткие сроки насыщают организм большим количеством энергии, однако в этом случае голод через короткий промежуток времени возвращается снова.

«Медленные» углеводы всасываются более равномерно, продукты с ними способствуют долгому ощущению сытости. При этом если глюкоза поступает в избытке, она откладывается в жировую ткань «про запас», человек набирает вес.

Таким образом, гликемический индекс — специальный показатель для оценки скорости расщепления глюкозы и ее попадания в кровь. Величина показателя зависит от скорости процесса. Чем быстрее происходит процесс, тем выше индекс.

Понятие «гликемический индекс» было введено канадским профессором Дэвидом Дженкинсом в 1981 году для подбора оптимального рациона питания больных сахарным диабетом. Позднее гликемический индекс стал широко применяться в диетологии.

Какой гликемический индекс бывает

Низким считается гликемический индекс менее 45 — к таким продуктам относятся орехи, основные овощи, некоторые фрукты (абрикос, апельсин, гранат, грейпфрут, груша, дыня, яблоки), а также бобовые (горох, фасоль, чечевица).

Высокий гликемический индекс начинается от 70. В списке таких продуктов жареный картофель, белый хлеб, макароны, мед, различные сладости, некоторые фрукты (ананас, арбуз, банан, финики), а также манная, рисовая и пшенная каша. Индекс 100 соответствует чистому сахару.

Гликемический эффект пищи также зависит от способа кулинарной обработки. Например, у вареной моркови он выше, чем у сырой. Влияет даже форма продукта — в частности, крупа мелкого помола имеет более высокий индекс по сравнению с цельнозерновой. 

Еще по теме
Онищенко оценил угрозу распространения вируса Нипах
Минздрав ввел консультации психолога для беременных
ВОЗ допустила распространение вируса Нипах
Американцам стали продавать дополнительные годы жизни
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Новый имидж иноагента Максима Галкина восхитил соцсети
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

senik

А зачем ей квартира в Твери. Она теперь американка и дети ее американцы. Вот и пусть там остается.

se 34

Сейчас она вместе с мужем и двумя детьми живет в Майами. Вот пусть там и остаеться