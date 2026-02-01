Опровергнута главная теория о происхождении воды на Земле

Новое исследование лунных образцов поставило под сомнение теорию, которая утверждает, что вода на Земле появилась благодаря ударам комет, состоящим изо льда.

Считается, что основная часть воды на Земле появилась благодаря ударам комет в эпоху так называемой поздней тяжелой бомбардировки — около 4,1–3,8 миллиарда лет назад. Группа ученых из Университетской ассоциации космических исследований США выяснила, что вклад космических тел в формирование земных океанов был преувеличен.

Группа проанализировали лунный реголит, доставленный миссиями «Аполлон», с помощью высокоточного метода тройных кислородных изотопов. Анализ показал, что лишь около 1% его массы связано с метеоритным материалом, приводит Proceedings of the National Academy of Sciences отчет ученых.

На основе этих данных исследователи рассчитали верхний предел количества воды, которое могли принести кометы. Оказалось, что эта доля слишком мала, чтобы объяснить объем земных океанов.

Это означает, что значительная часть воды могла присутствовать на Земле с самого начала — в виде «внутреннего запаса», сохранившегося со стадии формирования планеты, отметили ученые.