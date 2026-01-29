НАВЕРХ
Такер Карлсон заявил о риске развала США

Источник:
ТАСС
Американский журналист Такер Карлсон
Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America / CC BY-SA 4.0

Инцидент со стрельбой в ходе рейда против нелегальных мигрантов в Миннеаполисе и последовавшие за эти массовые протесты могут привести к гражданской войне и развалу США, считает американский журналист Такер Карлсон.

В субботу, 24 января агент миграционной службы застрелил мужчину в Миннеаполисе (штат Миннесота). Этот факт вызвал массовые протесты в городе. 7 января там же федеральные агенты застрелили женщину во время операции по поиску нелегальных мигрантов.

«Главный вывод из этого — страна развалится. Это гражданская война. Таково ее определение. У вас есть регионы и штаты с внутренним управлением, которые не признают федеральную власть. И тогда мы будем иметь дело с повсеместным насилием, затем с массовыми убийствами, затем с гражданской войной», — приводит ТАСС заявление Карлсона.

По его словам, эти протесты напоминают ему восстание против федеральной власти, а не протесты из-за иммиграции. 

Президент США сначала обвинил руководство Миннесоты в «подстрекательстве к мятежу» на фоне последовавших за убийством протестов. Затем он сменил риторику, назвав «ужасным событием» и «трагедией», и призвал к честному расследованию.

