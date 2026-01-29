НАВЕРХ
Какое вещество самое редкое на Земле

Самый редкий химический элемент на Земле — астат — под ультрафиолетовым светом
Самый редкий химический элемент на Земле под ультрафиолетовым излучением
Фото: Elahe81 / CC BY-SA 4.0

Наука считает самым редким химическим элементом на Земле — Астат. В земной коре содержится не более одного грамма этого радиоактивного вещества.

Существование астата было предсказано еще в 1869 году российским ученым Дмитриев Менделеевым. Он включил его в периодическую таблицу под номером 85. Ученые десятилетия безуспешно пытались обнаружить этот элемент в природе.

Астат образуется в природе в результате радиоактивного распада урана и тория. И он очень нестабилен. Отсюда и его название от греческого слова astatos — «нестабильный». Он крайне редок. В земной коре содержится не более одного грамма вещества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему платина ценится больше золота

Впервые астат искусственным путем получили в США. В 1940 году ученые Калифорнийского университета в Беркли на циклотроне синтезировали элемент № 85 , облучив альфа-частицами мишень из висмута.

Из-за ничтожного количества доступного для изучения вещества, свойства Астата плохо изучены. В лабораториях получают лишь его микроскопические количества — миллионные доли грамма, которые очень быстро разрушаются.

