Какое вещество самое редкое на Земле

Наука считает самым редким химическим элементом на Земле — Астат. В земной коре содержится не более одного грамма этого радиоактивного вещества.

Существование астата было предсказано еще в 1869 году российским ученым Дмитриев Менделеевым. Он включил его в периодическую таблицу под номером 85. Ученые десятилетия безуспешно пытались обнаружить этот элемент в природе.

Астат образуется в природе в результате радиоактивного распада урана и тория. И он очень нестабилен. Отсюда и его название от греческого слова astatos — «нестабильный». Он крайне редок. В земной коре содержится не более одного грамма вещества.

Впервые астат искусственным путем получили в США. В 1940 году ученые Калифорнийского университета в Беркли на циклотроне синтезировали элемент № 85 , облучив альфа-частицами мишень из висмута.

Из-за ничтожного количества доступного для изучения вещества, свойства Астата плохо изучены. В лабораториях получают лишь его микроскопические количества — миллионные доли грамма, которые очень быстро разрушаются.