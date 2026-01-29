Онищенко оценил угрозу распространения вируса Нипах

Вирус Нипах за все время наблюдений за ним не вышел из своей естественной среды, у него шансов стать «болезнью Х», заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

«Если бы он вчера появился, а мы-то его знаем уже 26 лет. И пока за все эти 26 лет не было зарегистрировано ни одного случая его выхода из региона, его естественной среды пребывания. Пребывание, то есть там, где есть природный резервуар. Ковид, он, видите, как вырвался резко», — сказал ТАСС Онищенко.

По его словам, коронавирусная инфекция преодолела межвидовой барьер и приобрела способность распространяться воздушно-капельным путем, у Нипаха пока работает путь элементарный и контагиозность низкая.

Нипах — это зоонозный вирус, то есть способный передаваться от животных человеку. Он также может распространяться через пищу и от человека к человеку. Чаще всего люди заражаются от летучих мышей или через зараженные фрукты.