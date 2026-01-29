РЖД запустят для туристов «космический поезд»

РЖД запустят новый туристский поезд «Космические выходные», его маршрут будет приурочен к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос, сообщила пресс-служба компании.

Поезд «Космические выходные» проедет по маршруту Москва — Самара — Оренбург — Саранск — Москва, поездка займет четыре дня. Туристы посетят музей «Самара Космическая», сфотографируются с ракетой-носителем Р-7 «Союз», заглянут в музей-квартиру Юрия Гагарина.

Помимо космических достопримечательностей путешественники смогут посетить производство знаменитых оренбургских платков, побывать на знаменитых курортах, расположенных около оренбургских соленых озер, попробовать космическую еду в Самаре.

В составе поезда — СВ, купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан. Отмечается, что все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами.

Первый рейс поезда «Космические выходные» запланирован на 1 мая, состав отправится с Казанского вокзала. Стоимость «космического» железнодорожного тура будет объявлена позднее.