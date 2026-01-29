НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

РЖД запустят для туристов «космический поезд»

Источник:
Sibnet.ru
103 0
Железная дорога
Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

РЖД запустят новый туристский поезд «Космические выходные», его маршрут будет приурочен к 65-й годовщине полета Юрия Гагарина в космос, сообщила пресс-служба компании.

Поезд «Космические выходные» проедет по маршруту Москва — Самара — Оренбург — Саранск — Москва, поездка займет четыре дня. Туристы посетят музей «Самара Космическая», сфотографируются с ракетой-носителем Р-7 «Союз», заглянут в музей-квартиру Юрия Гагарина.

Помимо космических достопримечательностей путешественники смогут посетить производство знаменитых оренбургских платков, побывать на знаменитых курортах, расположенных около оренбургских соленых озер, попробовать космическую еду в Самаре.

В составе поезда — СВ, купейные и плацкартные вагоны, а также вагон-ресторан. Отмечается, что все вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, а также экологически чистыми туалетными комплексами.

Первый рейс поезда «Космические выходные» запланирован на 1 мая, состав отправится с Казанского вокзала. Стоимость «космического» железнодорожного тура будет объявлена позднее.

Спутниковый интернет появится в поездах дальнего следования
Еще по теме
Детей перестанут вписывать в российские загранпаспорта
Россиянам начали блокировать счета при оплате туров
Зимний контракт: зачем умные туристы летят в Турцию не летом
Россиянам ограничили выдачу иммиграционных виз США
смотреть все
Жизнь #Туризм
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
ВСУ построят третью линию обороны
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
19
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
17
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
17
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»