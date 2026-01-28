НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии

Источник:
Sibnet.ru
438 6
Встреча Путина с президентом Сирии
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером Арабской Республики Ахмедом аш-Шараа в Москве.

«Мы знаем, что очень многое нужно будет восстанавливать в Сирии, и наши операторы, в том числе строительного сектора, готовы к этой совместной работе», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Российский лидер также поздравил президента Сирии с началом процесса восстановления территориальной целостности страны, по его словам, Москва внимательно наблюдала за соответствующими усилиями сирийских властей.

На переговорах в Кремле планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Ближнем Востоке, а также темы, связанные с пребыванием российских военнослужащих в Сирии.

Политика #Россия #Мир
Обсуждение (6)
