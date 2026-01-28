NASA испытало прототип ядерного двигателя

Агентство NASA возобновило испытания ядерных ракетных двигателей, последние образцы которых тестировались американскими инженерами в 1960-х годах.

Испытания NASA прототипа ядерного двигателя Фото: © NASA

Испытания проводились в Центре космических полетов NASA имени Маршалла и включали более сотни тестовых прогонов, сообщается на сайте агентства. Специалисты считают, что ядерный двигатель имеет множество преимуществ перед традиционными на химическом топливе.

Ключевые отличия — длительный срок работы и более высокая скорость ракеты. Перспективные ядерные двигатели предполагается использовать в будущих миссия по глубокому исследованию Солнечной системы.

Демонстратор ядерного ракетного двигателя был изготовлен для NASA компанией BWX Technologies. На основе прототипа специалисты оценили воздействие факторов, которые возникают при переносе потоков охлаждающих и рабочих жидкостей.

Ожидается, что по силе тяги ядерный тепловой двигатель примерно в пять раз превзойдет самые мощные современные ракетные двигатели. С его помощью до Марса можно будет долететь всего за один месяц.