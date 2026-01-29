Президент ОАЭ приедет в Москву для встречи с Путиным

Президенты ОАЭ и России Мухаммедом Аль Нахайяном и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 января, проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом», — сказано в сообщении.

Ранее спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев передал главе ОАЭ послание Путина, а также выразил благодарность за организацию трехсторонних переговоров РФ, США и Украины, которые прошли 23 и 24 января в Абу-Даби.

Столица ОАЭ была выбрана местом для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Следующий их раунд состоится 1 февраля.