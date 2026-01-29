НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Президент ОАЭ приедет в Москву для встречи с Путиным

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Президенты ОАЭ и России Мухаммедом Аль Нахайяном и Владимир Путин
Президенты ОАЭ и России Мухаммедом Аль Нахайяном и Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 января, проведет переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.

«Состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который будет находиться в России с официальным визитом», — сказано в сообщении.

Ранее спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев передал главе ОАЭ послание Путина, а также выразил благодарность за организацию трехсторонних переговоров РФ, США и Украины, которые прошли 23 и 24 января в Абу-Даби.

Столица ОАЭ была выбрана местом для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Следующий их раунд состоится 1 февраля.

Еще по теме
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
Кремль назвал дату нового раунда мирных переговоров с Украиной
Илон Маск обозвал главу МИД Польши «слюнявым имбецилом»
Узбекистан потребовал от России уважения к мигрантам
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
ВСУ построят третью линию обороны
МИД России заявил об угрозах Союзному государству
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль назвал дату нового раунда мирных переговоров с Украиной
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
ВСУ сосредоточили элитные части на границе с Россией
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Egorka72

Человек с достоинством будет уважительно относится к хозяину и его дому...., ну а если гость начинает...

Wolf Hound

Заберите их себе обратно,да сидите уважайте друг друга до посинения.

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...

physx

Пускай евросоюз и байден твоей 404 занимается, это из-за них у вас там разруха.