Россия разработала новый космический туалет

Источник:
ТАСС
296 1
Туалет на МКС
Фото: © NASA

Разработка систем жизнеобеспечения для перспективного пилотируемого лунного корабля нового поколения практически завершена, сообщил гендиректор АО «НИИхиммаш» Александр Цыганков.

Возможности нового космического туалета близки к установленным на МКС, но конструкция проще: готовы санитарный блок для приема урины в процессе перелета и корабельный блок раздачи воды с подогревом, уточнил Цыганков в комментарии ТАСС.

Перспективный корабль в будущем сменит пилотируемые «Союзы»: он сможет находиться на окололунной станции до 180 суток, лететь автономно к Луне — до 10 суток, а также до года работать на низкой околоземной орбите.

Отмечается, что оборудование уже полностью разработано и в настоящее время находится в режиме ожидания межведомственных испытаний самого корабля.

Наука #Космос
