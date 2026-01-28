Россия разработала новый космический туалет

Разработка систем жизнеобеспечения для перспективного пилотируемого лунного корабля нового поколения практически завершена, сообщил гендиректор АО «НИИхиммаш» Александр Цыганков.

Возможности нового космического туалета близки к установленным на МКС, но конструкция проще: готовы санитарный блок для приема урины в процессе перелета и корабельный блок раздачи воды с подогревом, уточнил Цыганков в комментарии ТАСС.

Перспективный корабль в будущем сменит пилотируемые «Союзы»: он сможет находиться на окололунной станции до 180 суток, лететь автономно к Луне — до 10 суток, а также до года работать на низкой околоземной орбите.

Отмечается, что оборудование уже полностью разработано и в настоящее время находится в режиме ожидания межведомственных испытаний самого корабля.