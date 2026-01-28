Самозапрет на кредиты оформили 21 миллион россиян

Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» с момента запуска этого инструмента установили 21 миллион россиян, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на всероссийском форуме МФЦ.

«Это очень востребованный сервис. За 10 месяцев 21 миллион человек установили это. Это стало возможным, потому что просто сделать через портал госуслуг. Это как раз та самая синергия финансового сектора и госуслуг», — приводит ТАСС заявление Набиуллиной.

Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, вступил в силу с 1 марта 2025 года. Он призван защитить граждан от мошенничества - например, выдачи кредитов без их согласия или обмана с использованием социальной инженерии.

Самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными — к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов.