WhatsApp запустил режим повышенной безопасности

WhatsApp представил новый режим повышенной безопасности под названием Strict Account Settings. Строгие настройки аккаунта предназначены для защиты пользователей от сложных кибератак.

Данный режим автоматически блокирует вложения и медиафайлы от неизвестных отправителей, отключает предварительный просмотр ссылок и отключает звонки от неизвестных контактов, говорится в официальном блоге мессенджера.

Новый режим также ограничивает другие функции внутри приложения, такие как возможность добавления в группы, блокирует просмотр информации о пользователе, фото профиля и статуса онлайн для пользователей, не входящих в список контактов.

Разработчики рекомендуют использовать этот режим только тем, кто может стать целью сложных атак. Strict Account Settings можно включить через настройки конфиденциальности в приложении.