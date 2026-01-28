НАВЕРХ

Опубликован список российских участников Олимпиады-2026

Источник:
Sibnet.ru
Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые выступят на зимней Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе.

Россияне ранее завоевали квоты на квалификационных стартах в соответствии с регламентом соответствующих международных спортивных федераций. Затем претенденты на олимпийские путевки прошли проверку специальной комиссии по допуску нейтральных спортсменов.

Полностью список россиян, которые примут участие в Олимпиаде, выглядит следующим образом:

  • Никита Филиппов (ски-альпинизм);
  • Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание);
  • Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-рек);
  • Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки);
  • Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
  • Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт);
  • Юлия Плешкова, Семен Ефимов (горнолыжный спорт).

Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что каждый спортсмен подписал условия участия, которые применяются ко всем нейтральным атлетам.

