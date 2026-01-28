Опубликован список российских участников Олимпиады-2026

Лыжные гонки на Олимпиаде
Фото: © Олимпийский комитет России
Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые выступят на зимней Олимпиаде 2026 года в нейтральном статусе.
Россияне ранее завоевали квоты на квалификационных стартах в соответствии с регламентом соответствующих международных спортивных федераций. Затем претенденты на олимпийские путевки прошли проверку специальной комиссии по допуску нейтральных спортсменов.
Полностью список россиян, которые примут участие в Олимпиаде, выглядит следующим образом:
- Никита Филиппов (ски-альпинизм);
- Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание);
- Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-рек);
- Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки);
- Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
- Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт);
- Юлия Плешкова, Семен Ефимов (горнолыжный спорт).
Олимпиада пройдет 6-22 февраля в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Россияне будут выступать в нейтральном статусе. Отмечается, что каждый спортсмен подписал условия участия, которые применяются ко всем нейтральным атлетам.