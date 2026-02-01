Космический горизонт поразительно точно соответствует описанию Царствия Небесного, за этой незримой чертой так же заканчивается время и начинается вечность. А значит, наука может определить точное местоположение рая, считает физик-теоретик Майкл Гиллен.

«Вполне вероятно, что рай скрывается за Космическим горизонтом. И вот на чем основано это предположение», — приводит Fox News слова физика.

Во-первых, по его словам, современная космология говорит, что по ту сторону горизонта лежит целая вселенная. Но она навечно сокрыта от нас, и нам эту границу никогда не достичь, и уж тем более не преодолеть.

Во-вторых, наука свидетельствует, что за Космическим горизонтом время останавливается. «В этой далекой-предалекой выси, нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Лишь безвременье», — утверждает Гиллен.

В-третьих, пространство, в отличие от времени, за горизонтом все же есть. Значит, скрытая вселенная там — обитаема. Правда, жить в ней могут лишь свет и существа, подобные свету, сказал ученый.

В-четвертых, наука говорит, что у самого горизонта собрались древнейшие объекты из видимой нами вселенной. «А значит, то, что лежит за ним, еще древнее... оно было до Большого взрыва... до начала всего, что мы можем наблюдать», — отметил Гиллен.