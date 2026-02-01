Драйвером взрывного роста стоимости серебро стали спекуляции в Шанхае, которые рекордно разогнали цены, пишет экономический обозреватель Business Insider Хуэйлен Тань

Ранее спотовые цены на серебро подскочили до рекордного уровня — 120 долларов за тройскую унцию. Цены на этот металл в этом году цены поднялись примерно на 66%, легко обойдя повышение стоимости золота в 20%. Но к пятнице, 30 январе цены на серебро неожиданно рухнули до 100 долларов за унцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему платина ценится больше золота

По словам Таня, драйвером взрывного роста стали спекуляции в Шанхае, которые разогнали цены вопреки логике промышленных потребителей. Речь идет о розничном инвестиционном спросе на монеты и слитки.

А падение произошло сразу по нескольким причинам, пояснил РБК аналитик Freedom Finance Владимир Чернов рассказал, что драгметалл оказался под давлением

Во-первых, после стремительного ралли рынок оказался перегрет и началась фиксация прибыли. Во-вторых, волатильность продажи, когда инвесторы закрывают позиции не потому, что меняют взгляд на металл, а потому, что им нужно высвободить ликвидность.