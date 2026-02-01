НАВЕРХ

Эксперты рыскрыли причину аномальных колебаний цен на серебро

Источник:
Business Insider
135 0
Трейдер
Фото: © Freepik.com

Драйвером взрывного роста стоимости серебро стали спекуляции в Шанхае, которые рекордно разогнали цены, пишет экономический обозреватель Business Insider Хуэйлен Тань

Ранее спотовые цены на серебро подскочили до рекордного уровня — 120 долларов за тройскую унцию. Цены на этот металл в этом году цены поднялись примерно на 66%, легко обойдя повышение стоимости золота в 20%. Но к пятнице, 30 январе цены на серебро неожиданно рухнули до 100 долларов за унцию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему платина ценится больше золота

По словам Таня, драйвером взрывного роста стали спекуляции в Шанхае, которые разогнали цены вопреки логике промышленных потребителей. Речь идет о розничном инвестиционном спросе на монеты и слитки.

А падение произошло сразу по нескольким причинам, пояснил РБК аналитик Freedom Finance Владимир Чернов рассказал, что драгметалл оказался под давлением

Во-первых, после стремительного ралли рынок оказался перегрет и началась фиксация прибыли. Во-вторых, волатильность продажи, когда инвесторы закрывают позиции не потому, что меняют взгляд на металл, а потому, что им нужно высвободить ликвидность.

Еще по теме
Новое ограничение на наличные придумали россиянам
Более 40 выплат и пособий проиндексируют с февраля
Маткапитал вырастет почти до миллиона рублей
Самозапрет на кредиты оформили 21 миллион россиян
смотреть все
COVID19 #Деньги
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
Власти объяснили изъятие квартиры у легкоатлетки Клишиной
МТС поднимет тарифы для значительной части абонентов
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Обсуждение (0)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
35
Путин ввел мораторий на удары по Украине после просьбы Трампа
17
Путин пообещал помощь в восстановлении Сирии
15
Путин рассказал о просьбах прекратить удары по инфраструктуре Украины
14
Кадыров выступил против переговоров с Украиной
14
Трамп объявил чрезвычайное положение в США из‑за «угроз Кубы»