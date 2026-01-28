Премьер Словакии предсказал завершение СВО до ноября 2027 года

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что военный конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года. Тогда же вступить в силу эмбарго Евросоюза на российский газ.

Эту дату Фицо связал с графиком реализации решений Европейского совета в сфере энергетической безопасности. Согласно ему, с начала 2027 года в Евросоюзе вступит в силу полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, а с 30 сентября 2027 года прекратятся поставки и трубопроводного газа РФ.

По мнению Фицо, по окончании боевых действий «все придут в себя». «Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — приводит издание Hlavn Sprvy слова премьера.

Он отметил, что после завершения конфликта «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес». Фицо уверен, что страны Европы скоро осознают несостоятельность полного разрыва отношений с поставщиками энергоресурсов из России и изменят свою нынешнюю политику в энергетической сфере.