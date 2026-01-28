Минздрав ввел консультации психолога для беременных

Беременные в России получат обязательную консультацию у психолога, что обеспечит им социальную адаптация, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

«Важным изменением, внесенным в новый порядок (оказания медпомощи по профилю "Акушерство и гинекология"), является проведение консультации беременной психологом дважды на протяжении беременности», — цитирует Климова «Интерфакс».

Это позволит обеспечить социальную и психологическую адаптацию беременной и подготовить женщину к предстоящим родам, отметил специалист Минздрава.

Новый порядок медпомощи по акушерству и гинекологии вступил в силу 10 января 2026 года. Установлены сроки консультаций беременных у смежных специалистов (терапевта, офтальмолога, стоматолога) — их распределили по триместрам, а также усовершенствован порядок обследования плода.

Появились новые требования к работе с женщинами при репродуктивном выборе. Доабортное консультирование проводит психолог или специальный медработник.