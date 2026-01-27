НАВЕРХ
Россиян обяжут бороться с борщевиком

РИА Новости
Борщевик Сосновского
Борщевик Сосновского
Фото: Изначально этот файл был загружен участником Apogs88 из латышский Википедия / CC BY-SA 2.5

Владельцы земельных участков с 1 марта будут обязаны принимать меры по борьбе с борщевиком, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«В России с 1 марта вступит в силу закон, который обязывает владельцев земельных участков в РФ принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных растений», — сказал Кошелев в комментарии РИА Новости.

Согласно новому закону, борьба с инвазивными видами становится обязательным условием землепользования на всей территории страны. До сих пор борьба с борщевиком была в значительной степени делом энтузиастов и регулировалась региональными актами.

По словам Кошелева, в законе особенно важно положение о том, что бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута — в результате владельцы заброшенных участков могут лишиться своей земли.

Субъекты смогут устанавливать свои перечни опасных растений, так как из-за разных климатических и экологических условий им предстоит сконцентрироваться на реальных угрозах, подчеркнул парламентарий.

Борщевик — род растений из семейства зонтичных. Угрозу для человека главным образом представляет борщевик Сосновского, так как после контакта с ним на коже под воздействием солнечного света проявляются сильные ожоги.

Жизнь #Законы
