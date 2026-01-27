ФСБ отключит россиянам интернет и мобильную связь

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект, который наделяет ФСБ правом отключать россиянам мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь. Документ опубликован на портале системы «Законотворчество».

Согласно поправкам в закон «О связи», операторы связи будут обязаны приостанавливать оказание любых услуг связи по требованию ФСБ. Целью меры названа «защита граждан и государства от угроз безопасности».

Документ направлен на правовое закрепление механизма взаимодействия операторов связи с ФСБ в экстренных ситуациях и формирование единого порядка реагирования на угрозы, требующие временного ограничения работы сетей связи.

Законопроект освобождает операторов от материальной ответственности перед клиентами за такие отключения. Минцифры ранее заявило, что необходимость внести поправки продиктована многочисленными судебными претензиями к операторам.

Конкретные случаи отключений определят отдельными актами президента и правительства. Ограничения на работу мобильного интернета в России стали вводиться после начала военной операции на фоне атак беспилотников.