Американцам стали продавать дополнительные годы жизни

Источник:
Fortune
Открытие Биотехнопарка в Кольцово
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новый вид бизнеса появился в США, клиентам обещают добавить годы здоровой активной жизни. Речь идет о так называемой longevity-индустрии, которая использует новейшие биотехнологии, направленные на долголетие.

Longevity использует комплексный подход, включающий профилактику, лечение и управление возрастными изменениями, призванный создать условия для долгой жизни с сохранением физического, ментального и социального благополучия, пишет Fortune.

Данная концепция смещает фокус с лечения болезней на проактивное управление здоровьем: жизнь продлевается не только благодаря медицинским достижениям, но и за счет регулярных обследований, персонализированной профилактики, осознанного образа жизни.

Клиенты проходят комплексное обследование с замером более 250 показателей организма. В программу входят генетические тесты, скрининг заболеваний на ранних стадиях, ультразвуковая диагностика сосудов, сканирование плотности костей, ЭКГ, анализ крови на 50 видов рака.

Они также получают набор устройств, которые круглосуточно отслеживают ключевые показатели — от качества сна до уровня сахара. Данные собираются в единую систему и анализируются командой экспертов, которые формируют персональные консультации.

По оценкам аналитиков, только в США сектор longevity-индустрии к 2030 году достигнет оборота в 8 триллионов долларов, а его клиентами станут миллионы американцев.

Жизнь #Здоровье
