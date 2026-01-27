Назван самый популярный пароль 2025 года

Самым популярным паролем 2025 года в интернете стала числовая последовательность 123456, соответствующий рейтинг опубликован Институтом Хассо Платтнера.

Авторы исследования отмечают, что пользователи по-прежнему массово выбирают в качестве паролей простые числовые последовательности и бытовые слова, несмотря на постоянные утечки данных и рекомендации экспертов.

Рейтинг базируется на анализе баз учетных записей, распространяющихся в даркнете. Кроме 123456, в числе самых популярных паролей 123456789, 565656 и 12345678. В десятку также вошли комбинации с простыми словами, включая qwerty, hallo123, kaffeetasse, passwort и lol123.

Также зафиксирован рост популярности так называемых кластерных паролей, когда имя человека сочетается с датой рождения и дополняется символами. Такие комбинации кажутся сложными, однако часто используются повторно на разных сервисах, что повышает риск компрометации.

Эксперты рекомендуют пользователям применять менеджеры паролей, использовать уникальные комбинации длиной более 15 символов для каждого сервиса и включать двухфакторную аутентификацию.