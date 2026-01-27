НАВЕРХ
Анонсирован старт продаж электромобиля «Атом»

Источник:
Sibnet.ru
213 0

Старт продаж электромобиля «Атом» намечен на весну 2026 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на международном форуме Atmexpo 2026. Трансляция выступления доступна «ВКонтакте».

Выпуском «Атома» занимается компания «Кама», в числе ее акционеров — «КамАЗ». Запустить серийный выпуск «Атома» планировали в 2025 году, но сдвинули срок на год. В декабре «КамАЗ» объявил о старте программы предварительных продаж первой партии электромобилей.

Полноценные предсерийные образцы были созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве. Производитель отметил, что это подтверждает готовность проекта к выходу на рынок.

Серийный «Атом» оснащен 204-сильным электромотором (150 кВт), разгоняется до «сотни» менее чем за восемь секунд, а максимальная скорость достигает 170 километров в час. Батарея емкостью 77 кВтч обеспечивает до 500 километров запаса хода.

