Анонсирован старт продаж электромобиля «Атом»

Старт продаж электромобиля «Атом» намечен на весну 2026 года, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов, выступая на международном форуме Atmexpo 2026. Трансляция выступления доступна «ВКонтакте».

Выпуском «Атома» занимается компания «Кама», в числе ее акционеров — «КамАЗ». Запустить серийный выпуск «Атома» планировали в 2025 году, но сдвинули срок на год. В декабре «КамАЗ» объявил о старте программы предварительных продаж первой партии электромобилей.

Полноценные предсерийные образцы были созданы с использованием тех же технологий и стандартов, которые будут применяться в массовом производстве. Производитель отметил, что это подтверждает готовность проекта к выходу на рынок.

Серийный «Атом» оснащен 204-сильным электромотором (150 кВт), разгоняется до «сотни» менее чем за восемь секунд, а максимальная скорость достигает 170 километров в час. Батарея емкостью 77 кВтч обеспечивает до 500 километров запаса хода.