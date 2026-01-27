Утвержден новый стандарт диагностики и лечения гриппа

Новый стандарт медицинской помощи взрослым при заболевании гриппом утвержден в России, соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, средняя продолжительность лечения гриппа составит девять дней, медицинские услуги могут оказываться как амбулаторно, так и в стационаре. Скорректирован список анализов для постановки диагноза.

Теперь в него входят исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, исследование уровня прокальцитонина в крови, молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой, исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере.

Из документа нового стандарта исключили все антибиотики и диуретики. В перечень назначаемых лекарств вошли 29 препаратов: противовирусные, иммуностимуляторы, противокашлевые препараты и легочные сурфактанты.