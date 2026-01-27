НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Утвержден новый стандарт диагностики и лечения гриппа

Источник:
Sibnet.ru
243 4
Врач в поликлинике
Фото: © Sibnet.ru

Новый стандарт медицинской помощи взрослым при заболевании гриппом утвержден в России, соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, средняя продолжительность лечения гриппа составит девять дней, медицинские услуги могут оказываться как амбулаторно, так и в стационаре. Скорректирован список анализов для постановки диагноза.

Теперь в него входят исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, исследование уровня прокальцитонина в крови, молекулярно-биологические исследования мазков со слизистой, исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере.

Из документа нового стандарта исключили все антибиотики и диуретики. В перечень назначаемых лекарств вошли 29 препаратов: противовирусные, иммуностимуляторы, противокашлевые препараты и легочные сурфактанты.

Еще по теме
Американцам стали продавать дополнительные годы жизни
Инфекционист объяснил проблему смертельного вируса Нипах
Вирус Нипах: чем опасен и как передается
Утвержден новый порядок оказания медпомощи беременным
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
ВСУ построят третью линию обороны
Обсуждение (4)
О самом главном
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Стоит ли возвращаться к бывшим
Шурин, деверь и золовка: как называют родню мужа и жены
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Как кошки выбирают место для сна
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Все статьи
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

Albor

Цитата из обращения к гражданам на одесском телевидении Петра Порошенко 13 ноября 2014 года: «Наши дети...

Ozer91

Все равно эту шляпу никогда не куплю. 700 ей цена.

Albor

А я подумал про карму. Ни надо ни когда ни кому желать плохого тем более детям.