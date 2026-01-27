НАВЕРХ
Почему человек разговаривает во сне

Почти каждый человек во сне иногда разговаривает, смеется или вскрикивает, не отдавая себе в этом отчета и не помня об этом после пробуждения. Наука называет такой феномен сомнилоквией. Почему так происходит?

Сомнилоквия — это одна из наиболее распространенных парасомний, непреднамеренных неконтролируемых явлений, возникающих в различных стадиях сна. Чаще всего такие эпизоды встречаются у детей.

Откуда берутся разговоры во сне

Причины разговоров во сне связывают с нарушением плавного перехода между фазами сна и бодрствования, когда речевые центры мозга ненадолго активируются. Это может происходить в любой фазе сна.

Смена ключевых состояний между бодрствованием, а также медленным и быстрым сном предполагает последовательную перестройку работы различных центров головного мозга, пока одно из них не закрепится, а предыдущее не угаснет.

Однако наложение фаз способно создавать нестабильные промежуточные состояния, при которых возникает избыточная активность мозга. Среди провоцирующих факторов — стресс, эмоциональное напряжение, недосып, прием алкоголя или некоторых лекарств.

Опасно ли говорить во сне

В подавляющем большинстве случаев сомнилоквия является доброкачественным явлением и не требует лечения. Феномен сам по себе не вредит физическому здоровью «болтуна» и не считается признаком психического расстройства.

Консультация сомнолога или невролога необходима, если эффект другими тревожными симптомами. К ним относятся: громкие крики, проявления страха, агрессивные движения, хождение во сне (лунатизм).

Чтобы избавиться от регулярных эпизодов с бессознательным говорением, обычно достаточно привести в порядок режимы сна и бодрствования и соблюдать простые правила «сонной» гигиены.

Наука #Интересно #Наука
