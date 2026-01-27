НАВЕРХ
Новый способ уклонения от службы стал популярен на Украине

Источник:
РИА Новости
Армия Украины
Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Неизлечимые уклонисты появились в рядах ВСУ, большую часть времени они проводят в военных госпиталях, где вместо службы лечат свои хронические заболевания.

Массовая принудительная мобилизация на Украине привела к перегрузке военных госпиталей, пишут РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В них бесконечно лечатся призывники с хроническими заболеваниями.

«Формально эти люди числятся в ВСУ, но фактически большую часть службы проводят в госпиталях, где лечат свои хронические заболевания, приобретенные на гражданке», — пояснил представитель силовых структур.

Такие уклонисты начинают систематически обращаться к врачам с жалобами на свои болезни еще на этапе обучения, лечат хронические заболевания и при этом получают выплаты, фактически не участвуя в боевых действиях.

При этом для статуса неизлечимого уклониста необходимо иметь не только диагноз, но и связи в медицинских учреждениях. Российские спецслужбы предполагают, что такие мобилизованные делятся деньгами в врачами, чтобы оставаться в госпиталях.

