Инфекционист объяснил проблему смертельного вируса Нипах

Иммунная система неэффективно реагирует на смертельно опасный вирус Нипах, потому что он сравнительно новый для человеческой популяции, но указание высокой летальности не совсем корректно, сообщил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

Несколько человек заразились вирусом Нипах, для которого нет вакцины и специфического лечения, в индийском штате Западная Бенгалия. Более 100 человек находятся в карантине.

«Иммунитет человека пока "не знаком" с этим вирусом и борется с ним как с новой инфекцией, что и объясняет выраженность клинических проявлений», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро».

По мнению инфекциониста, указание летальности на уровне 40–70% не совсем корректно. Речь идет о летальности среди выявленных больных, причем в основном среди тяжелых случаев.

«Количество носителей неизвестно: теоретически на одного тяжело заболевшего может приходиться десятки или сотни инфицированных без выраженных симптомов. В таком случае реальная летальность будет значительно ниже заявленных цифр, поэтому подобные показатели во многом носят пугательный характер», — считает специалист.

Вирус Нипах (NiV) относится к семейству парамиксовирусов. Он присутствует в организмах фруктовых летучих мышей, или летучих лисиц. Животные и люди заражаются через надкушенные этими рукокрылыми фрукты. Для передачи от человека к человеку необходим тесный контакт с заболевшим. Впервые выявлен в 1999 году в Малайзии. С тех пор произошло еще 12 вспышек болезни, все в Южной Азии.

На ранних стадиях заболевания отмечаются высокая температура, головная боль, мышечная боль, слабость, что похоже на тяжелые случаи гриппа.