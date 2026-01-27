НАВЕРХ
Инфекционист объяснил проблему смертельного вируса Нипах

Источник:
Sibnet.ru
Вирус Нипах
Фото: NIAID / CC BY 2.0

Иммунная система неэффективно реагирует на смертельно опасный вирус Нипах, потому что он сравнительно новый для человеческой популяции, но указание высокой летальности не совсем корректно, сообщил врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков.

Несколько человек заразились вирусом Нипах, для которого нет вакцины и специфического лечения, в индийском штате Западная Бенгалия. Более 100 человек находятся в карантине.

«Иммунитет человека пока "не знаком" с этим вирусом и борется с ним как с новой инфекцией, что и объясняет выраженность клинических проявлений», — цитирует Позднякова пресс-служба «Инвитро».

По мнению инфекциониста, указание летальности на уровне 40–70% не совсем корректно. Речь идет о летальности среди выявленных больных, причем в основном среди тяжелых случаев.

«Количество носителей неизвестно: теоретически на одного тяжело заболевшего может приходиться десятки или сотни инфицированных без выраженных симптомов. В таком случае реальная летальность будет значительно ниже заявленных цифр, поэтому подобные показатели во многом носят пугательный характер», — считает специалист.

Вирус Нипах (NiV) относится к семейству парамиксовирусов. Он присутствует в организмах фруктовых летучих мышей, или летучих лисиц. Животные и люди заражаются через надкушенные этими рукокрылыми фрукты. Для передачи от человека к человеку необходим тесный контакт с заболевшим. Впервые выявлен в 1999 году в Малайзии. С тех пор произошло еще 12 вспышек болезни, все в Южной Азии.

На ранних стадиях заболевания отмечаются высокая температура, головная боль, мышечная боль, слабость, что похоже на тяжелые случаи гриппа.

