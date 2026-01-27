Российские войска в ходе специальной военной операции продолжают наступать на всех направлениях, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«С начала января освобождено 17 населенных пунктов. Под наш контроль перешло более 500 квадратных километров территории», — сказал Герасимов в ходе посещения командного пункта одной из армий группировки войск «Запад».

Соединения группировка войск «Запад» продвигаются на запад в направлении Лозовой Первой, ведя уличные бои в Кутьковке. На южном фланге части сил развивают наступление в сторону Ковалевки. На восточном берегу реки Оскол подразделения 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника, сообщил начальник Генштаба.

По его словам, продолжаются упорные бои в зоне ответственности группировки войск «Центр». Соединение и части группировки развивают наступление на добропольском направлении. Ведутся уличные бои в населенных пунктах Гришино, Новый Донбасс и Белицкое.

Войска «Южной» группировки активно продвигаются на запад в направлении Славянска. Штурмовыми подразделениями взяты под контроль населенные пункты Бондарное, Закотное и Привольное. Ведутся боевые действия по уничтожению украинских подразделений в Константиновке.

Группировка войск «Север» ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности приграничных районов Сумской и Харьковской областей. В течение месяца группировка взяла под контроль четыре населенных пункта, в том числе за последнюю неделю — Симиновку и Старицу в Харьковской области, добавил начальник Генштаба.

Соединения группировки войск «Днепр» наступают в общем направлении на Запорожье. Передовые подразделения находятся на удалении 12-14 километров от южных и юго-восточных окраин областного центра. Освобождена Новояковлевка. Всего в течение января группировка войск взяла под контроль четыре населенных пункта, уточнил Герасимов.

Группировка войск «Восток» ведет наступление в восточной части Запорожской области, ее подразделения также создают зону безопасности в Днепропетровской области. В январе под российский контроль там перешли четыре населенных пункта, подчеркнул начальник Генштаба.