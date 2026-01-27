НАВЕРХ
Lada Vesta замерзла в криокамере и завелась с первой попытки

Источник:
Sibnet.ru
344 1

АвтоВАЗ испытал обновленную Lada Vesta в условиях экстремального холода, автомобиль заморозили на шесть часов, а затем попытались завести, сообщила пресс-служба предприятия.

Lada Vesta 2026 поместили в климатическую камеру, время заморозки составило шесть часов. Температуру на поверхности кузова довели до -38 градусов Цельсия, в салоне — до -29 градусов Цельсия. Мотор был охлажден до -34 градусов Цельсия.

Удаленный запуск двигателя сработал с первой попытки. Через 10 минут прогрева автомобиль был полностью готов к движению.

Климатическая камера АвтоВАЗа позволяет испытывать автомобили в диапазоне от -50 до 60 градусов Цельсия. Предусмотрена регулировка влажности от 25 до 95%.

