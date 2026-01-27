Симоньян опубликовала фото без парика после химиотерапии

Главный редактор RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, борющаяся с раком с 2025 года, впервые показала себя без парика после химиотерапии.

«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — написала Симоньян под фотографией, опубликованной в телеграм-канале.

В начале сентября 2025 года в программе Владимира Соловьева журналистка рассказала, что ей предстоит операция из-за «страшной болезни» груди. Позднее она сообщила, что у нее первая-вторая стадия онкологии, была операция на груди, затем ей назначили курс химиотерапии, с которой она тянула до последнего.

Симоньян вернулась в телеэфир в конце ноября 2025 года. Тогда она рассказала, что у нее выпали волосы и она будет использовать парики.