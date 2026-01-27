«Сибирь» забросила три шайбы в последнюю минуту матча

«Сибирь» одержала волевую победу в игре против «Торпедо» в регулярном матче чемпионата КХЛ. Новосибирцы в гостях обыграли нижегородцев со счетом 2:4.

По ходу матча «Сибирь» уступала сопернику 2:0, однако смогла переломить исход встречи: сначала на 24-й минуте второго периода отличился Сергей Широков, а за 46 секунд до финальной сирены Энди Андреофф сравнял счет.

Сразу после этого Архип Неколенко забросил победную шайбу, а после вбрасывания в центре площадки Тимур Ахияров поставил эффектную точку, поразив пустые ворота «Торпедо». Таким образом, новосибирцы забросили три шайбы на последней минуте матча.

«Ребята молодцы, выстояли, они верили в то, что они делают. Когда сравняли счет, по лавке, по реакции было понятно, что готовы даже вырывать дополнительное очко даже в эти секунды», — отметил после игры главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» после победы занимает восьмое место Восточной конференции, у команды 47 баллов. Теперь 29 января «Сибирь» дома сыграет с минским «Динамо».