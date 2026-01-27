НАВЕРХ

«Сибирь» забросила три шайбы в последнюю минуту матча

Источник:
Sibnet.ru
278 1
ХК «Сибирь»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

«Сибирь» одержала волевую победу в игре против «Торпедо» в регулярном матче чемпионата КХЛ. Новосибирцы в гостях обыграли нижегородцев со счетом 2:4.

По ходу матча «Сибирь» уступала сопернику 2:0, однако смогла переломить исход встречи: сначала на 24-й минуте второго периода отличился Сергей Широков, а за 46 секунд до финальной сирены Энди Андреофф сравнял счет.

Сразу после этого Архип Неколенко забросил победную шайбу, а после вбрасывания в центре площадки Тимур Ахияров поставил эффектную точку, поразив пустые ворота «Торпедо». Таким образом, новосибирцы забросили три шайбы на последней минуте матча.

«Ребята молодцы, выстояли, они верили в то, что они делают. Когда сравняли счет, по лавке, по реакции было понятно, что готовы даже вырывать дополнительное очко даже в эти секунды», — отметил после игры главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков.

«Сибирь» после победы занимает восьмое место Восточной конференции, у команды 47 баллов. Теперь 29 января «Сибирь» дома сыграет с минским «Динамо».

Еще по теме
«Сибирь» одолела «Ак Барс» по буллитам
«Сибирь» обыграла «Металлург» в юбилейном матче легионера
«Сибирь» проиграла «Автомобилисту» из‑за лишнего игрока
Капитан «Сибири» вошел в элитный клуб снайперов
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер больше не прикован к постели
26.01.2026 16:13
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Картина дня
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
Определено место России в рейтинге сильнейших армий мира
Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода
Межзвездный объект 3I/ATLAS стал участником парада планет
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
17
Нейросеть начнет фильтровать трафик россиян
16
Эксперты сравнили «Армату» с новейшим американским танком M1E3
14
Нарышкин рассказал, что Запад был ошеломлен ударом «Орешника»
13
Российская компания представила золотого робота класса «люкс»
12
Кремль назвал политику Трампа «нагибанием через колено»