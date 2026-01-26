Имеющим судимость иностранцам запретят получать ВНЖ в России

Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому иностранцам, имеющим судимость, будут отказывать в получении российского гражданства, разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ.

Правкомиссия одобрила законопроект, который обяжет иностранцев предоставлять справку о судимости в миграционную службу МВД при подаче документов на получение разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства РФ, приводит ТАСС документы комиссии.

При наличии неснятой или непогашенной судимости иностранцам будут отказывать в получении российского гражданства, РВП или ВНЖ в России.

Законопроект был ранее разработан МВД РФ. Новые основания для аннулирования не будут применяться к документам, выданным до вступления закона в силу.