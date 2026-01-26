Многодетным назначат единое пособие при превышении дохода

Многодетным семьям со среднедушевым доходом, превышающим прожиточный минимум не более чем на 10%, будут одобрять единое пособие, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение принято по итогам прямой линии с президентом в ноябре 2025 года, передает пресс-служба кабмина. Тогда семья из Тюменской области пожаловалась, что по действующим правилам, если доход семьи превышает лимит даже на рубль, в пособии отказывают.

Чтобы многодетные семьи не теряли право на выплату, правительство предложило разрешить небольшое превышение над лимитом среднедушевого дохода — не более 10% регионального прожиточного минимума на душу населения.

Например, для Новосибирской области допустимая сумма превышения составит 1 856 рублей, в Москве — 2 534 рубля, в Санкт-Петербурге — 2 064 рубля. Таким семьям продлят выплату на год в размере 50% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Многодетным семьям, которым отказали продлить единое пособие с 1 января 2026 года по этой причине, пересмотрят решения и назначат выплату. Нужно ли дополнительно подавать заявление или это произойдет автоматически, будет понятно после принятия изменений.

Единое пособие граждане получают на детей, у которых есть российское гражданство, с учетом комплексной оценки нуждаемости. По действующим правилам, среднедушевой доход семьи в расчетном периоде не должен превышать прожиточный минимум на душу населения в регионе.