Жизнь в Великобритании стала столь сложна, что жителям королевства стоит обучиться русскому мату и начать варить самогон, пишет политический обозреватель британской газеты The Telegraph Шон Томас.

«Мы должны обучиться тому, что русские называют словом mat, — мрачному и непристойному юмору, который делает окружающую жизнь более сносной», — считает Томас.

По его словам, лейбористское правительство сделало жизнь в стране невыносимой. «Государство сдавливает нас в своих объятьях все теснее», премьер-министр Кир Стармер вводит «очередные налоги и очередные запреты», сетует обозреватель. Чтобы выжить при таком режиме, британцам стоить взять пример с жителей Советского Союза, отмечает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Эксперты рассказали об уместности мата

Помимо мата, жителям королевства стоит научиться по примеру советских людей самостоятельно изготавливать алкоголь. «Нам нужен samogon — домашнее спиртное. Правительство окончательно выгонит работающих британцев из последних в стране пабов своей жуткой дороговизной», — указывает Томас.

По его мнению, британцы, как и в СССР, должны организовать samizdat. «Поскольку инакомыслие становится уголовно наказуемым — те же посты, скажем так, о некотором несовершенстве ислама чреваты уже не просто "отменой", а серьезными тюремными сроками», — констатирует журналист.