Назван самый популярный у россиян глагол

Самым популярным глаголом у россиян в последние годы стало слово «чилить», рассказала ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Краева.

Среди существительных лидирующие позиции по популярности занимают слова «вайб» и «глазурь», отметила Краева в комментарии ТАСС. «Вайб» обычно означает атмосферу или ситуацию, а «глазурью» молодежь называет показную и безосновательную лесть.

«Чилить» — сленговое слово, которое означает «отдыхать», «расслабляться», оно пришло в Россию из английского языка. Пока оно не зафиксировано в нормативных орфографических словарях.

Краева добавила, что сейчас ведется активная работа по упорядочиванию словарного состава в части заимствований. По ее словам, важно воспитывать у носителей языка ответственное и бережное отношение к нему.