Утвержден новый порядок оказания медпомощи беременным

Источник:
«Интерфакс»
Новорожденные
Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Утвержден новый порядок оказания медицинской помощи беременным в России, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов.

Изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания медуслуг беременным, роженицам и родильницам, уточнил он в комментарии «Интерфаксу». В новом порядке установлены сроки консультации беременных смежными специалистами.

Теперь сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов. Они обеспечивают раннее выявление значимой для беременности патологии и своевременный старт лечения.

«Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности, что позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику», — подчеркнул Климов.

