Российская армия вошла в Красный Лиман

Армия России
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России вошли в Красный Лиман, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Мы видим разворачивание боевых действий в районе уже самого Красного Лимана. Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана», — рассказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин уточнил, что российские войска также перерезали логистические узлы ВСУ под Константиновкой. Боевые действия, уточнил он, ведутся в районе железнодорожного вокзала Константиновки.

Сражение за Красный Лиман началось в конце декабря прошлого года. По оценкам экспертов, успешные бои за этот город и Константиновку позволяют российской армии двигаться южнее — к Славянску.

