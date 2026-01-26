НАВЕРХ
Кремль оценил итоги переговоров с Украиной в Абу‑Даби

Кремль
Фото: Thomas Glau (user Tekki) / CC BY-SA 3.0

Кремль положительно оценил переговоры делегаций России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ОАЭ завершились двухдневные переговоры по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана. На ближайшее время запланировано продолжение переговоров.

«Я не стал бы говорить, что там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии. <...> Было бы ошибочно рассчитывать на высокую результативность первых контактов. Cложные вопросы на повестке дня. <...> Но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Ключевой темой на переговорах стал на вопрос о территориях. «Ни для кого не секрет, и это последовательная позиция, позиция нашего президента, что территориальный вопрос, который является частью формулы Анкориджа, конечно, имеет для российской стороны принципиальную значимость», — подчеркнул Песков.

СМИ узнали о приближении встречи Зеленского и Путина

Трехсторонние переговоры США, России и Украины в Абу-Даби были продуктивными и позволили продвинуться вперед, сообщили Axios американские чиновники. Обсуждение проходило без срывов, стороны проявляли уважение и искали решения, добавили источники.

По словам одного из них, в финале переговоров был проведен общий совместный обед. Участники выглядели «почти как друзья», а сама атмосфера встречи дала «ощущение надежды» на дальнейший прогресс, рассказал собеседник издания.

