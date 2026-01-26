НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Зачем люди разогревают пищу

Источник:
Sibnet.ru
455 0
Разогретая еда
Фото: © Freepik.com
Употребление горячей пищи стало одним из величайших достижений древних предков человека. Некоторые ученые вообще считают, что благодаря этому они превратились в людей. В чем же ценность разогретой еды?

Антропологи полагают, что до употребления горячей пищи предки человека додумались случайно. К этой мысли их могли подтолкнуть тушки мелких животных и птиц, погибших в огне. Древние люди устраивали охоту, поджигая траву.

Считается, что предки человека стали целенаправленно готовить еду на огне примерно 1,8–2 миллиона лет назад. Этот переход стал ключевым фактором эволюции. Так Homo habilis («человек умелый») превратился в Homo erectus («человека прямоходящего»).

Антрополог Ричард Рэнгем считает, что употребление горячей позволило увеличить размер мозга человека и развить примитивную речь. Произошло это благодаря тому, что:

  • термическая обработка расщепляет сложные белки и углеводы, делая их легче для переваривания. Это позволяет получать гораздо больше калорий из того же объема еды;

  • высокая калорийность приготовленной пищи обеспечила энергию, необходимую для роста и работы большого человеческого мозга, который потребляет до 20% всей энергии организма;

  • из-за мягкой горячей пищи у людей со временем уменьшились челюсти, зубы. Это усовершенствовало речевой аппарат.

Горячая еда в современной жизни

Современные люди едят горячую пищу, прежде всего, потому что она вкуснее и ароматней. Она усиливает работу вкусовых рецепторов, расплавляет жиры, улучшает внешний вид блюд. Она ощущается насыщеннее, так как летучие ароматические вещества испаряются, стимулируя обоняние.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему «едят», а не «кушают»

Современный цивилизованный человек уже на уровне «подсознания» приучен к соблюдению санитарных норм. Термическая обработка убивает бактерии, паразиты и токсины, которые могли находиться в сыром мясе или растениях.

Горячая пища не требует больших затрат энергии на нагрев внутри организма, что улучшает усвоение еды и избавляет от неприятных чувств в желудочно-кишечном тракте.

Еще по теме
Как отапливаются станции метро
Почему облака не опускаются на Землю
Почему удар по разряженной батарейке оживляет ее
Почему в морозные ночи звезды светят особенно ярко
смотреть все
Наука #Интересно
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Российская армия нанесла аномальный удар по Украине
Центробанк оценил вероятность девальвации рубля
Кремль отреагировал на заявление Киева об убийстве 50 тысяч россиян
Украина потребовала от Евросоюза 1,5 триллиона долларов
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

Antares

Хм..., странно... А зачем тогда нам такие депутаты? Получается они низачто деньги получают? Причём не...

pepelmetal

Пугалкин только проплаченных ботов может восхитить

-Керя-

Это Зелебоба Европейцам расскажет куда миллиарды потратил...

Twilight88

Вот это да, при том что робот китайский полностью, аля начинка всего-то, целый ВНЕШНИЙ вид сделали уникальным...