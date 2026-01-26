НАВЕРХ
Си Цзиньпин устроил чистку в высшем военном руководстве Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин
Два высших военных руководителя Китая — зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юся и глава Объединенного штаба ЦВС Лю Чжэньли — оказались под следствием, сообщило Минобороны КНР.

«Высокопоставленные военные чиновники Чжан Юся и Лю Чжэньли проходят расследование по подозрению в серьезных нарушениях дисциплины и закона», — говорится в сообщении китайского военного ведомства. Под этой формулировкой в Китае скрывается обвинение в коррупции.

Против Чжан Юся выдвинуты обвинения в получении взяток за продвижение на должности, а еще в злоупотреблении власти и «формировании политических клик», подрывающих партийное единство в Китае, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Его также обвинили передаче США ключевых технических данных о китайском ядерном оружии, рассказали собеседники WSJ.

The Washington Post со ссылкой на свои источники отмечает, что смещение со своих постов Чжан Юся и Лю Чжэньли стало одной из крупнейших кадровых чисток в Минобороны Китая.

Западные эксперты связали отстранение Чжан Юся и Лю Чжэньли со стремлением Си Цзиньпина обеспечить полный контроль над вооруженными силами КНР, которые считаются главной опорой власти в Китае.

