Узбекистан запретит автомобили старше 50 лет

Источник:
Sibnet.ru
Ретро-жигули
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Автомобили старше 50 лет запретят в Узбекистане с 1 февраля 2026 года, отдельным экземплярам присвоят статус «антикварных», сообщило министерство юстиции страны.

Машины, выпущенные ранее 1976 года, подлежат снятию с учета, приводит издание Avtoelon.uz постановление правительства.

Исключительным автомобилям присвоят статус «антикварных». Для его получения транспорт должен иметь удовлетворительное внешнее состояние, пройти проверку на сохранность ключевых узлов и агрегатов. После проверок ретроавтомобилям выдадут отличительные госномера.

Какую часть национального автопарка составляет транспорт старше 50 лет, не уточняется.

