Лепс и его 19-летняя возлюбленная Аврора Киба расстались

Возлюбленная певца Григория Лепса, 19-летняя Аврора Киба сообщила, что они расстались «на ноте благодарности и взаимоуважения».

«Опережая сплетни, слухи и лживые домыслы, мы официально больше не пара», — написала Киба в телеграм-канале.

Она добавила, что «никакой драмы» не произошло, а также что «теперь каждый готов идти своим путем дальше».

Кибе 19 лет, она называет себя в соцсетях «любительницей моды, искусства и красоты». Ее мать Татьяна Киба — известная в столичных кругах светская львица, а отец Илья Киба — крупный предприниматель.

Лепсу 63 года, он дважды был официально женат. Со второй женой Анной Шаплыковой развелся после 20 лет брака.

О романе Лепса и Кибы стало известно летом 2024 года. По словам девушки, они случайно увиделись в компании, певец сразу спросил, будет ли она его женой, и она согласилась.