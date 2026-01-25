НАВЕРХ
Роспотребнадзор оценил риск вспышки неизлечимого вируса Нипах

Источник:
Sibnet.ru
438 4
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
Фото: © sputnikvaccine.com

Санитарная служба не зафиксировано в России случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Случаев завоза болезни, вызванной вирусом Нипах, на территорию России не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

В России имеется достаточное количество тест-систем для диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС «Периметр», которая позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, отметили в ведомстве.

Ранее британское издание The Independent сообщило, что власти Индии пытаются сдержать вспышку неизлечимого вируса, после того как в штате Западная Бенгалия число случаев заражения им выросло до пяти.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку. В Индии многие заражаются от летучих мышей.

У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

