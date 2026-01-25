Кремль назвал политику Трампа «нагибанием через колено»

Политики Европы не могут противостоять напористости президента США Дональда Трампа, опирающегося на принципы «беспощадного бизнеса», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

«Трамп все-таки является сторонником решения всего через коленку, по-русски [говоря]. Он говорит, что это решение через силу. По-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибается, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам», — сказал Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Человечество сейчас живет в мире, который драматически изменился и продолжает траекторию перемен, уверен Песков. «Методы, к которым он прибегает, они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире», — отметил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин называл Трампа ярким человеком, у которого есть лидерские качества. После первой встречи с американским президентом еще в 2017 году Путин отметил, что тот «умеет слушать».