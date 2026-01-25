Как отапливаются станции метро

Отопление станций метро зависит от глубины, на которой они располагаются. Глубокие обогреваются, а том числе теплом человеских тел.

Если станция находится близко к поверхности, то оно обогревается по тому же принципу, что и подвальные помещения. Сейчас для этого применяют тепловые насосы.

А вот станции глубокого заложения, как в метрополитенах Москвы и Санкт-Петербурга, специально не отапливают. Грунт там действует как естественный теплоизолятор. Температура земли на глубине остается относительно стабильной круглый год.

Свой вклад в обогрев глубоких станций вносят двигатели и тормоза поездов и тела пассажиров. Человек выделяет около 100 ватт тепловой энергии, что сопоставимо с работой лампы накаливания.

Для регулировки температуры в метро используется вентиляция. В городах, где зима холодная, вентиляторы меняют направление потока: зимой воздух подается в перегоны, летом — на станции.